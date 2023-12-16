Специалисты МТО группировки войск «Восток» всесторонне обеспечивают военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции

Тыловики гордятся своей работой, прекрасно понимают, что бойцы должны быть обеспечены самым необходимым, и принимают все возможные меры, чтобы в любых условиях обстановки положенные нормы довольствия были доведены до каждого военнослужащего.
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