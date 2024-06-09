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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» бесплатно отпустит Ндомбеле. Хавбека купили за рекордные 55 млн фунтов, 2,5 года он играл в арендах

Лондонский клуб расторгнет контракт с 27-летним французским хавбеком, утверждает Evening Standard. Соглашение рассчитано еще на год.

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