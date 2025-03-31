11 новых программ для улучшения здоровья в ведущих велнес-центрах мира

Времена, когда путешественники думали только об удовольствиях и развлечениях, ушли в прошлое. Туристы всерьез озаботились здоровым долголетием и ментальным благополучием, поэтому хотят совместить отдых с заботой о здоровье.
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