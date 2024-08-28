Названы продукты с останавливающим старение веществом в составе

В составе цельнозерновых зародышей пшеницы, брокколи и некоторых других продуктов питания содержится вещество спермидин, которое увеличивает продолжительность жизни, останавливая старение на клеточном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии