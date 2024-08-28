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Названы продукты с останавливающим старение веществом в составе

Названы продукты с останавливающим старение веществом в составе

В составе цельнозерновых зародышей пшеницы, брокколи и некоторых других продуктов питания содержится вещество спермидин, которое увеличивает продолжительность жизни, останавливая старение на клеточном уровне.

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