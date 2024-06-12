Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине не оказалось специалистов, способных запустить японские газовые турбины

На Украине не оказалось специалистов, способных запустить японские газовые турбины

Переданные Украине Западом турбины для газовой генерации электроэнергии не работают. Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел Украины, бывшая советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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