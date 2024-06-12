На Украине не оказалось специалистов, способных запустить японские газовые турбины

Переданные Украине Западом турбины для газовой генерации электроэнергии не работают. Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел Украины, бывшая советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».