На Украине не оказалось специалистов, способных запустить японские газовые турбины

Переданные Украине Западом турбины для газовой генерации электроэнергии не работают. Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел Украины, бывшая советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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