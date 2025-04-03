Сотрудниками МВД России и ФСБ России задержаны трое студентов по подозрению в мошенничестве

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Ивановской и Челябинской областей и во взаимодействии с ФСБ России задержали троих студентов по подозрению в мошенничестве.