Сотрудниками МВД России и ФСБ России задержаны трое студентов по подозрению в мошенничестве

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Ивановской и Челябинской областей и во взаимодействии с ФСБ России задержали троих студентов по подозрению в мошенничестве.
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