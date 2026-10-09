«Зениту» против соперника, который в турнирной таблице чуть выше, не нужно настраиваться. А у «Краснодара» тоже есть проблемы – Деменко

«Непонятно, кто и как подготовился к матчу «Краснодар» - «Зенит», все-таки многие лидеры уезжали в свои сборные,- заявил экс-игрок «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко.
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