Будни укро-ветеранов: Под Одессой обезьян с гранатой взорвал троих людей

... молодец, и даже в глубоком тылу укров, проводит мужик диверсионные акты, ибо взрывай хохлов - спасай Россию ... а присвоить ему медаль русскую "За отвагу" ... а автор соплежуй, ему видите ли жалко стало бандеровцев ... жалеть соплежуй надо русских людей в Курской и Белгородской областях ...

Вера смелых

Мохамбет, Вы не уловили иронию автора, которая явно показывает- не жалеет он эту хохлядь.И вроде как удивляется - чего эта хохлядь завыла-захрюкала? Вместе же скакали за АТО, радовались сожжению "колорадов" в Одеске, убийству детей на Донбассе, и т.п., а тут их брат по разуму укокошил троих соседей, а они чего-то захрюкали!... Нет, Вы не правы -автор иронией облил их всех, как зелёнкой, если не содержимым ночного горшка...)))