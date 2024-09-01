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Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Мохамбет, Вы не уловили иронию автора, которая явно показывает- не жалеет он эту хохлядь.И вроде как удивляется -  че...Будни укро-ветера...
  • Махамбет Толеугазин
    ...  молодец, и даже в глубоком тылу укров, проводит мужик диверсионные акты, ибо взрывай хохлов - спасай Россию ... ...Будни укро-ветера...
  • Алексей Перин
    Рубите, хохлы! Мож хоть у вас блять Яйцы есть? У наших то только бизнес...«Мало получаем!» ...

Будни укро-ветеранов: Под Одессой обезьян с гранатой взорвал троих людей

Будни укро-ветеранов: Под Одессой обезьян с гранатой взорвал троих людей

Οбилиe οбeɜьян c гpaнaтaми нa улицax пοκa eщe уκpaинcκиx гοpοдοв — дeлο-тο пpивычнοe. Ηοpмa, κοгдa οбeɜьяны ɜaxοдят в мaгaɜины, нaбиpaют пοлныe пaκeты пpοдуκтοв и уxοдят, нe pacплaчивaяcь, пοтοму чтο у ниx οpужиe.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  молодец, и даже в глубоком тылу укров, проводит мужик диверсионные акты, ибо взрывай хохлов - спасай Россию ... а присвоить ему медаль русскую &quot;За отвагу&quot; ... а автор соплежуй, ему видите ли жалко стало бандеровцев ... жалеть соплежуй надо русских людей в Курской и Белгородской областях ...
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7 час.
Вера смелых
Мохамбет, Вы не уловили иронию автора, которая явно показывает- не жалеет он эту хохлядь.И вроде как удивляется -  чего эта хохлядь завыла-захрюкала? Вместе же скакали за АТО, радовались сожжению &quot;колорадов&quot; в Одеске, убийству детей на Донбассе, и т.п., а тут их брат по разуму укокошил троих соседей, а они чего-то захрюкали!...    Нет, Вы не правы -автор иронией облил их всех, как зелёнкой, если не содержимым ночного горшка...)))
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3 час.

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