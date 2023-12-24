Почему православные верующие отмечают Рождество 7 января, а не 25 декабря ClickioВсем верующим известно, что православное и католическое Рождество отмечаются в разные даты — 7 января и 25 декабря соответственно.
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