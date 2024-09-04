Театр абсурда
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Театр абсурда

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Из Украины бегут как могут

Из Украины бегут как могут

Тренер и игрок сборной Украины по баскетболу сбежали в первый день заграничных сборов. Игрока молодёжной сборной Артёма Покоенко и его наставника Артёма Слипенчука пожизненно отстранили от профессионального баскетбола.

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