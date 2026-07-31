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AMLBot запускает AI Tracer для самостоятельного проведения блокчейн-расследований

AMLBot запускает AI Tracer для самостоятельного проведения блокчейн-расследований

Компания в области криптоэкспертизы и соблюдения нормативных требований AMLBot запустила инструмент для самостоятельного блокчейн-анализа AI Tracer, который отображает видимые перемещения средств на основе хеша транзакции в различных блокчейн-сетях.

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