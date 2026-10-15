Александру Гусееву, который на «гражданке» не смог продолжить работу строителем, посвятили сюжет на смоленском ТВ Ветеран специальной военной операции, призванный из Ярцевского округа Смоленской области, после тяжелого ранения в бою не смог вернуться к прежней профессии в строительной сфере, но благодаря системе реабилитации и помощи «Защитников Отечества» он прошел переобучение и получил новую специальность.