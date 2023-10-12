Канун Покрова Пресвятой Богородицы и праздник Михаила Соломенного: традиции и запреты 13 октября Елена Галицкая13 октября, в канун Покрова Пресвятой Богородицы, православная церковь отмечает память Григория Армянского и Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всей Руси.
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