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Южноуральский пенсионер отдал мошенникам 10 млн рублей

Южноуральский пенсионер отдал мошенникам 10 млн рублей

Пожилой житель Миасса отдал мошенникам 10 млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, с 72-летним мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности учреждения, в котором работает мужчина, и заявил, что произошла утечка данных.

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