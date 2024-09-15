Южноуральский пенсионер отдал мошенникам 10 млн рублей

Пожилой житель Миасса отдал мошенникам 10 млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, с 72-летним мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности учреждения, в котором работает мужчина, и заявил, что произошла утечка данных.