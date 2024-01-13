Сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области оказали помощь иногородним участникам дорожного движения на зимней трассе

В Госавтоинспекцию обратился иногородний гражданин со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС ОБ ДПС Госавтоинспекции Тульской области старшему лейтенанту полиции Игорю Белову и лейтенанту полиции Николаю Кузнецову за спасение на зимней трассе.
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