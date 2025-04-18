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"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа

"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа

Вчерашняя статья в немецком издании Bild под названием "Чтобы угодить Путину, Трамп отклоняет сделку с Зеленским на 50 миллиардов" является прекрасным примером того, как необратимое разрушение психики не позволило Зеленскому вовремя понять, что Трамп поставил на нем крест.

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