Вчерашняя статья в немецком издании Bild под названием "Чтобы угодить Путину, Трамп отклоняет сделку с Зеленским на 50 миллиардов" является прекрасным примером того, как необратимое разрушение психики не позволило Зеленскому вовремя понять, что Трамп поставил на нем крест.