РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Экскурсия по местам боевой славы на Ходынке пройдет 23 сентября

Отдел нестационарного обслуживания Центральной библиотеки № 224 имени Ф.В.Гладкова приглашает всех желающих 23 сентября на пешеходную прогулку «Ходынка: легенда и воинская слава района» «Прогулка по улицам Маршала Рыбалко и Маршала Бирюзова позволит другими глазами посмотреть на знакомые архитектурные сооружения.

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