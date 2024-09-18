Экскурсия по местам боевой славы на Ходынке пройдет 23 сентября

Отдел нестационарного обслуживания Центральной библиотеки № 224 имени Ф.В.Гладкова приглашает всех желающих 23 сентября на пешеходную прогулку «Ходынка: легенда и воинская слава района» «Прогулка по улицам Маршала Рыбалко и Маршала Бирюзова позволит другими глазами посмотреть на знакомые архитектурные сооружения.