ВСУ в пасхальное перемирие девять раз обстреляли территорию ДНР

За прошедшие сутки украинские вооружённые силы девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
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