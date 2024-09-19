Участники СВО и их семьи могут получить скидки на московских ярмарках

Фермеры, которые работают на ярмарках, регулярно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь Московские межрегиональные ярмарки начали представлять скидку в размере 10 процентов на всю продукцию участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.
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