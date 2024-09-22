Изнасиловавший официантку под Владивостоком мигрант покончил с собой

Один из пятерых уроженцев Узбекистана, надругавшихся над работницей кафе под Владивостоком и изнасиловавших ее, покончил с собой, сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правозащитника Максима Чихунова.
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