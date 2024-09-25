Политика как он...
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Политика как она есть

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РФ поддержит расширение СБ ООН Индией, Бразилией и страной Африки

РФ поддержит расширение СБ ООН Индией, Бразилией и страной Африки

Москва поддержит законное стремление Индии, Бразилии и одной из африканских стран войти в Совет Безопасности ООН в качестве постоянных членов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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