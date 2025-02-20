Миллион для семьи: Минфин готовит революцию в сфере семейных инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля, ФедералПресс. Министерство финансов России в 2025 году планирует сделать акцент на развитии специальной линейки семейных инвестиционных инструментов, включая варианты с налоговым вычетом до 1 млн рублей.
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