«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

Майя Maja

Ну как видишь тут некоторые после 70.ти приводят примеры 19 века про мужчин , которые не в 70, а в 40-50 женились и там рождались дети и далеко не в крестьянских семьях, забывая что поправку надо делать на 21 век и уже сегодня в 70 лет этих самых "спецов по гениям"))). Интересно, кто там проводит статистику??? Это же что-то из ряда вон "что у 2000 рождённых знаменитостей 90% отцов были старше40-50 лет " (с) из комента в теме. Интересно кто эти 2000 поименно просто знаменитости или все же гении?! И их дети стали гениями или просто родились? Видимо такие вот комментаторы путают понятия "знаменитости" и " гении" и мечтают " а вот если б я и сейчас...ого-го...")) Смешно, честслово. Вообще пора магний пить старичкам, а то прям совсем психуют некоторые, а после 70-ти это очень опасно. Инфаркт не дремлет.