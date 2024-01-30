ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

Удивительное превращение произошло вчера прямо на моих глазах с мужчинами 55+. Из дряхлых старцев, требующих одинакового с женщинами возраста выхода на пенсию, они превратились в бодрых коней, которые борозды не портят.

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Комментарии
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Элина Морозова
Вряд ли молодая женщина захочет рожать от древней развалины. Ну разве что он  миллиардер.
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2 час.
Майя Maja
Ну как видишь тут некоторые после 70.ти приводят примеры 19 века про мужчин , которые не в 70, а в 40-50 женились и там рождались дети и далеко не в крестьянских семьях, забывая что поправку надо делать на 21 век и уже сегодня в 70 лет этих самых &quot;спецов по гениям&quot;))). Интересно, кто там проводит статистику??? Это же что-то из ряда вон &quot;что у 2000 рождённых знаменитостей 90% отцов были старше40-50 лет &quot; (с) из комента в теме.  Интересно кто эти 2000 поименно просто знаменитости или все же  гении?! И их дети стали гениями или просто родились?  Видимо такие вот комментаторы путают понятия &quot;знаменитости&quot; и &quot; гении&quot; и мечтают &quot; а вот если б я и сейчас...ого-го...&quot;))  Смешно, честслово. Вообще пора магний пить старичкам, а то прям совсем психуют некоторые, а после 70-ти это очень опасно. Инфаркт не дремлет.
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1 час.
Майя Maja
Это не здоровое влечение. По собственной воле - это извращение((
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1 час.

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