В Россию привезли совершенно новый кроссовер Geely. Первое фото

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У офиса российского представительства Geely заметили новый кроссовер Boyue Cool Новый для нашего рынка кроссовер Geely Boyue Cool, представляющий собой «младшую» версию только что вышедшего на него Atlas (Boyue L) второго поколения, заметили возле офиса российского представительства Geely.