Андрей Филиогло: "Лечение пациента с инсультом в острой фазе - это очень дорогостоящий процесс"

В Молдове лечение пациента с инсультом в острой фазе является очень дорогостоящим процессом. Об этом рассказал интервенционный невролог Андрей Филиогло, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.