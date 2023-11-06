Рейтинг-тест 2023: электрическое напряжение и десятка финалистов Минимум раз в год в редакции Авторевю искрит так, что всем присутствующим в этот момент впору облачаться в диэлектрические костюмы и натягивать резиновые сапоги.
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