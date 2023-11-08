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Несекретные материалы

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  • вага карлито
    Да нужно показать раз и навсегда пиндосам что они  порылись не там ! Нормально они ракеты поставляют  бандеровцам а м...В США опасаются п...
  • Серж Серов
    Было бы не плохо снабжать оружием всех тех,кто в конфликте с пиндосами,чтобы у них земля под ногами горела... Снабжая...В США опасаются п...
  • Аршак Меликджанян
    именноВ США опасаются п...

Сначала покаяние за бандеровцев, а потом – мечты о ЕС

Сначала покаяние за бандеровцев, а потом – мечты о ЕС

Многие поляки считают, что Украина недостаточно европеизировалась для Евросоюза. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio ZET заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины Киеву "нечего даже мечтать о вступлении в Европейский Союз".

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