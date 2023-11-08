Сначала покаяние за бандеровцев, а потом – мечты о ЕС

Многие поляки считают, что Украина недостаточно европеизировалась для Евросоюза. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio ZET заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины Киеву "нечего даже мечтать о вступлении в Европейский Союз".
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