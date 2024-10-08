Гипермаркеты цифровой эпохи: как маркетплейсы меняют наше представление о розничной торговле

В последние месяцы российские маркетплейсы стали поставщиками громких новостей: попытка захвата офиса Wildberries в центре Москвы, где были убитые и раненые; пристальное внимание со стороны властей, которые наконец озаботились регулированием отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии