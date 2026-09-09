Трамп назвал успех АдГ следствием недовольства миграционной политикой

Отреагировал на результат «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт, назвав успех партии «знаменательным вечером» презедент США Дональд Трамп, об этом 9 сентября написал в соцсети Truth Social.
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