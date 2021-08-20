Полицейские в преддверии празднования Дня государственного флага устроили экскурсию воспитанникам детского летнего лагеря Югры

22 августа в России отмечается День государственного флага. В связи с этим полицейские Сургутского района устроили для воспитанников детского летнего лагеря Белоярской школы искусств экскурсию в подразделение кинологиеской службы.
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