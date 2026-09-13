Трамп пообещал США контроль над нефтью Ирана и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности контролировать иранскую нефть по примеру Венесуэлы. Он отказался комментировать встречу стран Персидского залива, в которой участвует Иран.
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