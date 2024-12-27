Эндокринолог рассказала о причинах анемии

Анемия — дефицит гемоглобина, может развиваться по разным причинам, среди которых проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала «Известиям» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская 26 декабря.