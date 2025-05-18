Квантовый компьютер наконец-то заработает надежно? Впервые продемонстрирована успешная коррекция ошибок для кудитов

Квантовые компьютеры — это почти магия, не так ли? Машины, обещающие революцию в медицине, материаловедении, криптографии, да где угодно! Но, как и у всякого уважающего себя волшебника, у них есть своя ахиллесова пята.
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