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Врач заявил, что работа по ночам может стать причиной онкологии

Врач заявил, что работа по ночам может стать причиной онкологии

Работа ночью является тяжелым режимом, с которым сталкиваются многие люди определенных профессий. Но не все понимают, что такой график может нанести вред здоровью, особенно если человек продолжает работать в таком режиме долгое время.

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