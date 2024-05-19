Врач заявил, что работа по ночам может стать причиной онкологии

Работа ночью является тяжелым режимом, с которым сталкиваются многие люди определенных профессий. Но не все понимают, что такой график может нанести вред здоровью, особенно если человек продолжает работать в таком режиме долгое время.
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