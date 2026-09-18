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Федорищев — об ужесточении лимита: «Хотим доказать, что российский футбол — сильнее, чем тот, что с легионерами»

Федорищев — об ужесточении лимита: «Хотим доказать, что российский футбол — сильнее, чем тот, что с легионерами»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев положительно оценил инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева по ужесточению лимита в российском футболе.

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