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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев и Алькарас могут в третий раз подряд встретиться в финале Индиан-Уэллс. Перед турниром букмекеры давали на это 7%

Даниил Медведев и Карлос Алькарас могут встретиться в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В полуфинале Медведев сыграет с Хольгером Руне.

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