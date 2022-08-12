Юные таланты на экране: месячник молодежного кино стартует в Уссурийске

Юные таланты на экране: месячник молодежного кино стартует в Уссурийске

Молодые гении и таланты станут главными героями этого месяца в Центральной городской библиотеке Уссурийска.

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