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В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*

В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Уроженец Красноярска, который являлся сторонником запрещенных в России террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"* и распространял их материалы, задержан и арестован в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и … .

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