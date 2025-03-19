В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Уроженец Красноярска, который являлся сторонником запрещенных в России террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"* и распространял их материалы, задержан и арестован в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и … .