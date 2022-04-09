Ротенберг об игре СКА в атаке: «Будем обязательно делать акцент на реализацию моментов. Нужно где-то сыграть неординарно, похитрее»

Роман Ротенберг высказался об игре СКА в атаке в серии с ЦСКА. В четвертом матче финала Западной конференции клуб из Санкт-Петербурга добился победы (3:2) и сравнял счет в серии (2-2).
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