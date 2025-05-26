Вооруженные силы России нанесли массированные удары по военным объектам на Украине, пишет L'Antidiplomatico.
"Цели уничтожены". Россия дала ответ на поставки натовского оружия Украине
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Дааа, этот эстонский "воин", со славной "эстонской"фамилиЁЙ "михельсон" - бравый вояка! Одно плохо, до него самого дойдет смысл сказанного им только на седьмые сутки, когда будет мучатся на горшке от очередного приступа диареи. А может (учитывая природную тупость унтерменшей в проебалтовских "странах") и не дойдёт вовсе. Яркий пример тому - двойник любимицы публики Джейн Псаки - кая КАЛ"ас.
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