"Цели уничтожены". Россия дала ответ на поставки натовского оружия Украине

ВАЛЕРИЙ

Дааа, этот эстонский "воин", со славной "эстонской"фамилиЁЙ "михельсон" - бравый вояка! Одно плохо, до него самого дойдет смысл сказанного им только на седьмые сутки, когда будет мучатся на горшке от очередного приступа диареи. А может (учитывая природную тупость унтерменшей в проебалтовских "странах") и не дойдёт вовсе. Яркий пример тому - двойник любимицы публики Джейн Псаки - кая КАЛ"ас.