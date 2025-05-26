Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Цели уничтожены". Россия дала ответ на поставки натовского оружия Украине

"Цели уничтожены". Россия дала ответ на поставки натовского оружия Украине

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по военным объектам на Украине, пишет L'Antidiplomatico.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Дааа, этот эстонский &quot;воин&quot;, со славной &quot;эстонской&quot;фамилиЁЙ &quot;михельсон&quot; - бравый вояка! Одно плохо, до него самого дойдет смысл сказанного им только на седьмые сутки, когда будет мучатся на горшке от очередного приступа диареи. А может (учитывая природную тупость унтерменшей в проебалтовских &quot;странах&quot;) и не дойдёт вовсе. Яркий пример тому - двойник любимицы публики Джейн Псаки - кая КАЛ&quot;ас.
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