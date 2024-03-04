Депутаты предлагают платить повышенную пенсию тем, кто имеет стаж работы в 30 лет

В Госдуме России предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет.Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала и предложила одобрить законопроект, по которому они хотят законодателям поощрять пожилых людей, имеющих трудовой стаж по 30 и более лет.