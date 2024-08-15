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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Я выбіраю Бабруйск.

Я выбіраю Бабруйск.

26 жніўня 2024 года бабруйскаму журналісту і пісьменніку Мікалаю Давідовічу спаўняецца 75 гадоў. Творчыя сілы і натхненне пісьменнік чэрпае з чыстых крыніц - вёскі Малыя Бортнікі, дзе ён нарадзіўся ў 1949 годзе.

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