Рекламные бюджеты 2025 года превысили 691 млрд рублей, сообщает ЕРИР

В 2025 году объем рекламных бюджетов, зарегистрированных в ЕРИР, достиг 691 млрд рублей. Число рекламодателей превысило 1,24 млн, а наиболее активными регионами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
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