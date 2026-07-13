Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Рекламные бюджеты 2025 года превысили 691 млрд рублей, сообщает ЕРИР

Рекламные бюджеты 2025 года превысили 691 млрд рублей, сообщает ЕРИР

В 2025 году объем рекламных бюджетов, зарегистрированных в ЕРИР, достиг 691 млрд рублей. Число рекламодателей превысило 1,24 млн, а наиболее активными регионами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии