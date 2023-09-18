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Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-10, Кенин – в топ-60, Крюгер поднялась на 50 строчек

Чемпионка турнира в Сан-Диего Барбора Крейчикова вернулась в топ-10. Финалистка Сан-Диего София Кенин поднялась на 40 строчек и вернулась в топ-60.

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