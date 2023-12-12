Андрей Разин осудил телеведущего Соловьева словами; «Володя, так нельзя»

Известный продюсер Андрей Разин, проживающий в США и считающий Майами своим домом, обратился в своем канале на YouTube к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву с осуждающими словами: «Володя, так нельзя».
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