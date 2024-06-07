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Зампред "Зова народа" Еговцев за два часа до убийства жаловался на угрозы

Зампред "Зова народа" Еговцев за два часа до убийства жаловался на угрозы

vk.com/Антон Еговцев Заместитель председателя патриотического движения "Зов народа" Антона Еговцев, которого зарезали в подъезде в Лобне, за пару часов до своей смерти звонил в полицию и жаловался на угрозы, сообщил источник РЕН ТВ.

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