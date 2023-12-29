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Позитив для оптимистов

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Преступления в сети не утаишь. Зеленского сливают на недвижимости

Преступления в сети не утаишь. Зеленского сливают на недвижимости

© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / typicaloptical Владимир Скачко Фюрера украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского за последние пару недель подставляют уже в третий раз.

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