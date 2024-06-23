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Не только о футболе

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Португалия в плей-офф Евро, Роналду – лучший ассистент чемпионатов Европы, Волков победил Павловича, поул Норриса, друид обвинил экоактивистов в плохой игре Англии и другие новости

Португалия в плей-офф Евро, Роналду – лучший ассистент чемпионатов Европы, Волков победил Павловича, поул Норриса, друид обвинил экоактивистов в плохой игре Англии и другие новости

1. Завершился 2-й тур Евро-2024. Португалия разгромила Турцию (3:0), заняла 1-е место в группе и вышла в плей-офф Евро 8-й раз подряд.

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Комментарии
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Лена Мисько
Сборной Испании на #Евро2024 в Германии может грозить штраф (https://www.rbc.ru/sport/21/06/2024/6675b6c49a794701141ba6b8?from=newsfeed?utm_source=telegram&amp;utm_medium=messenger) за нарушение немецких законов в сфере труда несовершеннолетних из-за 16-летнего футболиста Ламина Ямаля. По немецкому законодательству лицам до 18 лет не разрешается работать после 20:00, за исключением спортсменов, которым разрешено работать до 23:00. Для соблюдения закона испанцам, возможно, придется менять Ямаля до 23:00. Даже для матчей, которые начинаются в 21:00, эти ограничения будет непросто соблюсти, а если испанцам придется играть дополнительное время или серию пенальти, то вообще невозможно. Ямаль ранее рассказывал, что привез на турнир школьную домашнюю работу, поскольку учебный год в Испании еще идет.
Испании грозит штраф на Евро, если 16-летний Ямаль сыграет позже 23:00
РБК
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12 час.
КУАТ
Ямаля в РПЛ.
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5 час.

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