Португалия в плей-офф Евро, Роналду – лучший ассистент чемпионатов Европы, Волков победил Павловича, поул Норриса, друид обвинил экоактивистов в плохой игре Англии и другие новости

Лена Мисько

Сборной Испании на #Евро2024 в Германии может грозить штраф (https://www.rbc.ru/sport/21/06/2024/6675b6c49a794701141ba6b8?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger) за нарушение немецких законов в сфере труда несовершеннолетних из-за 16-летнего футболиста Ламина Ямаля. По немецкому законодательству лицам до 18 лет не разрешается работать после 20:00, за исключением спортсменов, которым разрешено работать до 23:00. Для соблюдения закона испанцам, возможно, придется менять Ямаля до 23:00. Даже для матчей, которые начинаются в 21:00, эти ограничения будет непросто соблюсти, а если испанцам придется играть дополнительное время или серию пенальти, то вообще невозможно. Ямаль ранее рассказывал, что привез на турнир школьную домашнюю работу, поскольку учебный год в Испании еще идет.