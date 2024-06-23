Португалия в плей-офф Евро, Роналду – лучший ассистент чемпионатов Европы, Волков победил Павловича, поул Норриса, друид обвинил экоактивистов в плохой игре Англии и другие новости

1. Завершился 2-й тур Евро-2024. Португалия разгромила Турцию (3:0), заняла 1-е место в группе и вышла в плей-офф Евро 8-й раз подряд.
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