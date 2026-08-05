⚡️Жители Новоаннинского района оказались обесточены по неизвестным причинам. Свет резко отключили вечером не только в городе, но и в поселениях.
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⚡️Жители Новоаннинского района оказались обесточены по неизвестным причинам. Свет резко отключили вечером не только в городе, но и в поселениях.
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