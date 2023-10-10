Передвижной флюорографический комплекс работает в селах Уссурийского округа

10 октября передвижной флюорографический комплекс прибыл на территорию села Пуциловка Уссурийского городского округа для того, чтобы жителям села было удобно пройти дополнительную диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в фельдшерско-акушерском пункте.