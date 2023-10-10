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Закон, порядок, государство

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Передвижной флюорографический комплекс работает в селах Уссурийского округа

Передвижной флюорографический комплекс работает в селах Уссурийского округа

10 октября передвижной флюорографический комплекс прибыл на территорию села Пуциловка Уссурийского городского округа для того, чтобы жителям села было удобно пройти дополнительную диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в фельдшерско-акушерском пункте.

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