Передвижной флюорографический комплекс работает в селах Уссурийского округа

10 октября передвижной флюорографический комплекс прибыл на территорию села Пуциловка Уссурийского городского округа для того, чтобы жителям села было удобно пройти дополнительную диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в фельдшерско-акушерском пункте.
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